Spanische Presse: „Was für eine Ungerechtigkeit“

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League, doch in Spanien kochen die Emotionen hoch! Vor allem die Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga sorgt für heftige Kritik.
Die Münchner setzten sich gegen Real Madrid durch und lösten das Ticket fürs Halbfinale. Ausschlaggebend waren die Schlussphase und eine umstrittene Szene.
Camavinga fliegt vom Platz
In der 86. Minute sah Eduardo Camavinga die Gelb-Rote Karte. Nach einem Foulspiel nahm der Franzose den Ball in die Hand und verhinderte somit eine schnelle Spielfortsetzung des FC Bayern. Schiedsrichter Slavko Vinčić griff durch und stellte den Real-Profi vom Platz. Bereits acht Minuten zuvor war Camavinga nach einem taktischen Foul verwarnt worden.
Spanien reagiert wütend
Die Entscheidung sorgte in der spanischen Presse für heftige Reaktionen. Viele Medien betrachten die Szene als Knackpunkt des Spiels und kritisieren die harte Linie des Schiedsrichters.
Für den FC Bayern war diese Szene ein Vorteil auf dem Weg ins Halbfinale. Für Real Madrid hingegen bleibt ein bitterer Abend – und eine Entscheidung, die noch lange für Diskussionen sorgen dürfte.
Hier die internationalen Pressestimmen:
SPANIEN
Marca: „Was für eine Ungerechtigkeit! Das Spiel war spektakulär, und es ist schade, dass es vor allem wegen der Roten Karte für Camavinga in Erinnerung bleiben wird. Real Madrid ist nach München gekommen und hat Bayern, den großen Favoriten auf den Champions-League-Titel, in Bedrängnis gebracht.“
AS: „Ehrenvoller Abschied in München. Monatelang, vielleicht sogar seit über einem Jahr, sah es nicht so aus, aber ja, das war auch das Real Madrid, das Europa seit 70 Jahren wegen seines unerklärlichen Überlebensinstinkts fürchtet. Niemand spielt sich glaubwürdiger tot. Selbst die Erfahrensten, zu denen aus altbekannten Gründen auch Bayern gehört, tappen in seine Falle. In der Allianz Arena brachte es die Deutschen in einem heroischen Spiel an ihre Grenzen, mit einer bisher nie dagewesenen Opferbereitschaft und nach einem Platzverweis für Camavinga, der es verdient hätte, im Beschwerdebuch zu landen.“
Mundo Deportivo: „Real Madrid stand kurz vor einem Wunder, schaffte es aber nicht, und es bleibt abzuwarten, ob dies dazu beitragen kann, die Krise, die das Ausscheiden aus allen Wettbewerben am 15. April mit sich bringt, irgendwie abzumildern.“
Sport: „Bayern lässt Real Madrid mit leeren Händen zurück und raubt ihnen ihren Mythos.“
ENGLAND
BBC: „Was für ein Fußballspiel! War das eine defensive Glanzleistung? Nein, war es nicht. War es unglaublich unterhaltsam? Ja, das war es.“
Guardian: „Es ist erbärmlich und so unpassend, wenn Madrid – ein legendärer Verein – sich wie ein kleines Kind aufführt und die Opferrolle spielt.“
The Sun: „Während die meisten Premier-League-Duelle zu langweiligen Schnarchfesten verkommen sind, bei denen sich alles nur noch um Standardsituationen dreht, war dieses atemberaubende Spitzenspiel das ’schöne Spiel‘ in seiner reinsten Form.“
ITALIEN
Gazzetta dello Sport: „Bayern steht nach einer beeindruckenden Leistung im Halbfinale.“
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