Rennradler stürzte über Leitschiene Böschung hinab

Partner angerufen, um Hilfe zu holen

Der Verunfallte schaffte es, seinen Begleiter anzurufen. Dieser setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Wegen des unwegsamen Geländes musste der Radfahrer nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Bergrettung geborgen werden. Anschließend lieferte ihn die Rettung ins Krankenhaus Hall in Tirol ein.