Rennradler stürzte über Leitschiene Böschung hinab

Bei einem Rennradunfall in Gnadenwald (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) wurde am Montag ein 23-jähriger Sportler verletzt. Er war zu schnell unterwegs gewesen, mit einer Leitplanke kollidiert und in einen Wald abgestürzt. Die Bergrettung musste ihn retten.
Der 23-jährige Deutsche radelte gegen 11.35 Uhr hinter seinem Partner in Richtung Fritzens. In einer Rechtskurve rund 700 Meter vor der Ortsgrenze kam es zum Unfall, wie die Polizei berichtet.
Demnach geriet der Rennradfahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit über die Straßenmitte und kollidierte dann mit der Leitplanke. „In weiterer Folge stürzte der Rennradfahrer mitsamt dem Rennrad über die Leitschiene und die abfallende Böschung in den Wald“, schildern die Ermittler.
Partner angerufen, um Hilfe zu holen
Der Verunfallte schaffte es, seinen Begleiter anzurufen. Dieser setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Wegen des unwegsamen Geländes musste der Radfahrer nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Bergrettung geborgen werden. Anschließend lieferte ihn die Rettung ins Krankenhaus Hall in Tirol ein.
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