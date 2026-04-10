Ire (46) „verirrte“ sich im Rechtsverkehr – Crash!

Fataler Verkehrsunfall Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Ein irischer Rennradfahrer (46) fuhr falsch in einen Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Der Sportler wurde über den Pkw geschleudert und schlug auf der „Insel“ auf. Unfallursache? Womöglich hatte der Ire auf den Rechtsverkehr vergessen.
Ereignet hat sich der schwere Unfall gegen 18.30 Uhr in Fritzens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Der 46-jährige Ire fuhr mit seinem Rennrad auf einer Landesstraße in einen Kreisverkehr ein – jedoch in die falsche Richtung.
Hatte der Mann etwa auf den Rechtsverkehr vergessen? Immerhin wird in seiner Heimat ja links gefahren ...
Der Ire wurde mitsamt seinem Rad über die Motorhaube des Pkw geschleudert.
Ermittler der Polizei
Sportler landete auf der „Insel“
Die Irrfahrt hatte fatale Folgen: Der Rennradfahrer kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 62-jährigen Einheimischen. „Der Ire wurde daraufhin mitsamt seinem Rad über die Motorhaube des Pkw geschleudert, ehe er auf der Kreisverkehrsinsel aufprallte und dort zu liegen kam“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.
Mit Rettung in die Klinik
Eine hinzugekommene Passantin setzte sofort die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit der Rettung in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.
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