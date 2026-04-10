Ire (46) „verirrte“ sich im Rechtsverkehr – Crash!

Sportler landete auf der „Insel“

Die Irrfahrt hatte fatale Folgen: Der Rennradfahrer kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 62-jährigen Einheimischen. „Der Ire wurde daraufhin mitsamt seinem Rad über die Motorhaube des Pkw geschleudert, ehe er auf der Kreisverkehrsinsel aufprallte und dort zu liegen kam“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.