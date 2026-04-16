Herzinfarkt in Haft
Friedensnobelpreisträgerin schwebt in Lebensgefahr
Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich laut ihrer Familie in einem kritischen Gesundheitszustand. Ihr Bruder Hamid-Reza Mohammadi gab bekannt, dass sie nach einem Herzinfarkt Ende März stark geschwächt sei.
Demnach habe Mohammadi zudem deutlich an Gewicht verloren, was die Sorgen ihrer Angehörigen über ihren aktuellen Zustand weiter verstärke. Die medizinische Versorgung im Gefängnis gilt als unzureichend.
Mohammadi, die 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Todesstrafe in Iran erhielt, ist im Zentralgefängnis der Stadt Sandschan inhaftiert.
Anfang Februar wurde sie laut ihres Anwaltes erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt, zudem gilt für sie ein zweijähriges Ausreiseverbot.
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