Schwedens König muss ohne Mette-Marit feiern

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) bleibt dem 80. Geburtstag von Schwedens König Carl XVI. Gustaf Ende April fern. Zur Party in Stockholm reisen nur das Königspaar und Kronprinz Haakon an, wie aus dem Kalender des norwegischen Hofs hervorgeht.
Die Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit und braucht früher oder später eine neue Lunge.
Zustand verschlechtert
Dass die Krankheit der Grund für die Absage ist, bestätigte der Palast auf dpa-Anfrage zwar nicht. Eine Sprecherin verwies aber auf eine frühere Mitteilung, nach der sich Mette-Marits Zustand in den letzten Monaten verschlechtert hat.
Vor Kurzem tauchte die Kronprinzessin zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.