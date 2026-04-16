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Kommt nicht zur Party

Schwedens König muss ohne Mette-Marit feiern

Royals
16.04.2026 07:20
Erst kürzlich zeigte sich Kronprinzessin Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei einem Termin. Zur ...
Erst kürzlich zeigte sich Kronprinzessin Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei einem Termin. Zur Party zum 80. Geburtstag von Schwedens König Carl Gustaf Ende April wird sie nicht mitkommen.(Bild: AFP/LISE ASERUD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) bleibt dem 80. Geburtstag von Schwedens König Carl XVI. Gustaf Ende April fern. Zur Party in Stockholm reisen nur das Königspaar und Kronprinz Haakon an, wie aus dem Kalender des norwegischen Hofs hervorgeht. 

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Die Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit und braucht früher oder später eine neue Lunge.

Zustand verschlechtert
Dass die Krankheit der Grund für die Absage ist, bestätigte der Palast auf dpa-Anfrage zwar nicht. Eine Sprecherin verwies aber auf eine frühere Mitteilung, nach der sich Mette-Marits Zustand in den letzten Monaten verschlechtert hat.

Lesen Sie auch:
Mette-Marit zeigte sich bei einem Empfang in Oslo mit einem Sauerstoffgerät.
Bei Empfang in Oslo
Mette-Marit tritt erstmals mit Sauerstoffgerät auf
10.04.2026

Vor Kurzem tauchte die Kronprinzessin zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät bei einem offiziellen Termin auf.

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