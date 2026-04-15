Darum kann Camilla Epstein-Opfer nicht treffen

Im Vorfeld der Reise, die das britische Königspaar vom 27. bis 30. April nach Washington D.C., New York und Virginia führt, gab es Spekulationen, Königin Camilla könnte sich im Rahmen des dreitägigen Aufenthalts mit Opfern von Jeffrey Epstein austauschen. Hinter den Kulissen soll es erste Überlegungen gegeben haben, die Gespräche befanden sich jedoch offenbar noch in einem sehr frühen Stadium. Nun steht fest: Das Treffen wird nicht stattfinden.