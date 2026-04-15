Griffen: Start für innovatives Gesundheitszentrum

Eine neue Ordination für Allgemeinmedizin und Räumlichkeiten für Fachärzte und Therapeuten sichern bald die Gesundheitsversorgung in Griffen und der gesamten Region ab. Geplanter Start ist Anfang 2027.
„Dieses Projekt ist sicher mein krönender Abschluss“, ist Griffens Langzeitbürgermeister Josef Müller sichtlich stolz. Denn am Areal des neuen Bildungszentrums Griffen entsteht ein Gesundheitszentrum – von der Gemeinde sind mit Förderungen 10 Millionen Euro geflossen.
„Wir decken dann hier Bildung, Gesundheit und Sport ab“, betont Müller. „In Gesprächen mit unserem Allgemeinmediziner Hannes Topar ist der Funke übergesprungen.“ Der Kassenarzt ist seit vier Jahren in der Gemeinde tätig, hatte aber schon länger mehr vor. „Ich habe eine ziemliche Freude, hab es länger geplant. Wir können mehr als eine normale Kassenordination bieten“, erklärt Hannes Topar, der selbst gut zwei Millionen Euro investiert.
400-Quadratmeter-Ordnung mit 50 Parkplätzen
„Wenn alles gut geht, starten wir Anfang 2027 mit einer Ordinationsfläche von 400 Quadratmetern mit Platz für zwei Sprechzimmer, einen Eingriffsraum, ein kleines Labor und einen weiteren Behandlungsraum“, so Topar. „Zu mir als Kassenarzt kommen Fachärzte für Innere Medizin, Derma, Kinder, Neuro und mehr dazu, ergänzt mit weiteren Therapeuten.“
Seine aktuellen Ordinationszeiten behält er bei, junge Fachärzte füllen dann zwischen Montag und Freitag als Wahlärzte 10 weitere Slots aus. „Sie müssen selbst nichts investieren, zahlen nur Miete. Dafür organisieren wir Terminvereinbarung, die Verwaltung und Software“, erklärt Topar, der selbst zusätzlich als Orthopäde im Zentrum tätig sein wird, das mit 50 Parkplätzen für alle entspannt erreichbar sein wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.