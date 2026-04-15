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Griffen: Start für innovatives Gesundheitszentrum

Kärnten
15.04.2026 19:00
Gemeinsam bringen Bürgermeister Josef Müller (l) und Allgemeinmediziner Hannes Topar das ...
Gemeinsam bringen Bürgermeister Josef Müller (l) und Allgemeinmediziner Hannes Topar das Gesundheitszentrum nach Griffen.(Bild: Felix Justich)
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Von Felix Justich

Eine neue Ordination für Allgemeinmedizin und Räumlichkeiten für Fachärzte und Therapeuten sichern bald die Gesundheitsversorgung in Griffen und der gesamten Region ab. Geplanter Start ist Anfang 2027.

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„Dieses Projekt ist sicher mein krönender Abschluss“, ist Griffens Langzeitbürgermeister Josef Müller sichtlich stolz. Denn am Areal des neuen Bildungszentrums Griffen entsteht ein Gesundheitszentrum – von der Gemeinde sind mit Förderungen 10 Millionen Euro geflossen.

„Wir decken dann hier Bildung, Gesundheit und Sport ab“, betont Müller. „In Gesprächen mit unserem Allgemeinmediziner Hannes Topar ist der Funke übergesprungen.“ Der Kassenarzt ist seit vier Jahren in der Gemeinde tätig, hatte aber schon länger mehr vor. „Ich habe eine ziemliche Freude, hab es länger geplant. Wir können mehr als eine normale Kassenordination bieten“, erklärt Hannes Topar, der selbst gut zwei Millionen Euro investiert.

Topar (r) bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags mit Bürgermeister Josef Müller.
Topar (r) bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags mit Bürgermeister Josef Müller.(Bild: Felix Justich)
Dieser überreichte dem Allgemeinmediziner zur Feier auch einen Geschenkskorb.
Dieser überreichte dem Allgemeinmediziner zur Feier auch einen Geschenkskorb.(Bild: Felix Justich)

400-Quadratmeter-Ordnung mit 50 Parkplätzen
„Wenn alles gut geht, starten wir Anfang 2027 mit einer Ordinationsfläche von 400 Quadratmetern mit Platz für zwei Sprechzimmer, einen Eingriffsraum, ein kleines Labor und einen weiteren Behandlungsraum“, so Topar. „Zu mir als Kassenarzt kommen Fachärzte für Innere Medizin, Derma, Kinder, Neuro und mehr dazu, ergänzt mit weiteren Therapeuten.“

Seine aktuellen Ordinationszeiten behält er bei, junge Fachärzte füllen dann zwischen Montag und Freitag als Wahlärzte 10 weitere Slots aus. „Sie müssen selbst nichts investieren, zahlen nur Miete. Dafür organisieren wir Terminvereinbarung, die Verwaltung und Software“, erklärt Topar, der selbst zusätzlich als Orthopäde im Zentrum tätig sein wird, das mit 50 Parkplätzen für alle entspannt erreichbar sein wird.

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