Griffen: Start für innovatives Gesundheitszentrum

„Wir decken dann hier Bildung, Gesundheit und Sport ab“, betont Müller. „In Gesprächen mit unserem Allgemeinmediziner Hannes Topar ist der Funke übergesprungen.“ Der Kassenarzt ist seit vier Jahren in der Gemeinde tätig, hatte aber schon länger mehr vor. „Ich habe eine ziemliche Freude, hab es länger geplant. Wir können mehr als eine normale Kassenordination bieten“, erklärt Hannes Topar, der selbst gut zwei Millionen Euro investiert.