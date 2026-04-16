Storchenpaar klappert zum Klang der Kirchenglocken

Erst ließ sich der eine nieder, dann der zweite. Und dann war die Entscheidung gefallen: Hier wird gebaut! Ast für Ast wächst nun ein neues Nest – nicht am Rand, sondern im Zentrum. Nicht abgeschirmt, sondern weithin sichtbar. Fast so, als wollten die Tiere sagen: Heimat ist kein Ort, den man zugewiesen bekommt. Heimat ist ein Ort, den man wählt.