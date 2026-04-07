Schwärzler wirft in Madrid „falschen“ Gegner raus

Joel Schwärzler steht beim ATP Challenger-Turnier in der spanischen Hauptstadt Madrid im Achtelfinale! Allerdings setzte sich der Vorarlberger nicht gegen jenen Gegner durch, der ihm eigentlich zugelost worden war.
Eigentlich hätte es in Madrid ja zur Neuauflage des Quali-Finales des ATP 250er-Turniers von Bukarest kommen sollen. Dort hatte Schwärzler vergangene Woche gegen Daniel Merida mit 2:6 und 2:6 verloren. Nachdem der 21-jährige Spanier in Rumänien allerdings nicht nur den Österreicher sondern in der Folge vier weitere Gegner eliminierten konnte und erst im Finale vom Argentinier Mariano Navone mit 2:6, 6:4, 5:7 gestoppt wurde, verzichtete er auf einen Start in Madrid.
Dreisatz-Sieg gegen Litauer
So traf der 20-jährige Harder in der Auftaktrunde auf Edas Butvilas (Lit/ATP-Nr. 268). Nach 135 hart umkämpften Minuten ging der Vorarlberger, der in der Weltrangliste als 174. geführt wird, als 7:6 (5), 3:6, 6:3-Sieger vom Sandplatz. Nun wartet der Russe Roman Safiullin. Die einstige Nummer 36 der Welt, aktuell aber nur Weltranglisten 229, hatte sich zum Auftakt mit 6:4, 7:5 gegen Diego Dedura (D) durchgesetzt.
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