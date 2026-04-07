Schwärzler wirft in Madrid „falschen“ Gegner raus

Eigentlich hätte es in Madrid ja zur Neuauflage des Quali-Finales des ATP 250er-Turniers von Bukarest kommen sollen. Dort hatte Schwärzler vergangene Woche gegen Daniel Merida mit 2:6 und 2:6 verloren. Nachdem der 21-jährige Spanier in Rumänien allerdings nicht nur den Österreicher sondern in der Folge vier weitere Gegner eliminierten konnte und erst im Finale vom Argentinier Mariano Navone mit 2:6, 6:4, 5:7 gestoppt wurde, verzichtete er auf einen Start in Madrid.