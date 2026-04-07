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Nach 135 Minuten

Schwärzler wirft in Madrid „falschen“ Gegner raus

Tennis
07.04.2026 19:00
Ländle-Ass Joel Schwärzler steht in Madrid im Achtelfinale.
Ländle-Ass Joel Schwärzler steht in Madrid im Achtelfinale.(Bild: Klosters Tennis)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Joel Schwärzler steht beim ATP Challenger-Turnier in der spanischen Hauptstadt Madrid im Achtelfinale! Allerdings setzte sich der Vorarlberger nicht gegen jenen Gegner durch, der ihm eigentlich zugelost worden war.

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Eigentlich hätte es in Madrid ja zur Neuauflage des Quali-Finales des ATP 250er-Turniers von Bukarest kommen sollen. Dort hatte Schwärzler vergangene Woche gegen Daniel Merida mit 2:6 und 2:6 verloren. Nachdem der 21-jährige Spanier in Rumänien allerdings nicht nur den Österreicher sondern in der Folge vier weitere Gegner eliminierten konnte und erst im Finale vom Argentinier Mariano Navone mit 2:6, 6:4, 5:7 gestoppt wurde, verzichtete er auf einen Start in Madrid.

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So traf der 20-jährige Harder in der Auftaktrunde auf Edas Butvilas (Lit/ATP-Nr. 268). Nach 135 hart umkämpften Minuten ging der Vorarlberger, der in der Weltrangliste als 174. geführt wird, als 7:6 (5), 3:6, 6:3-Sieger vom Sandplatz. Nun wartet der Russe Roman Safiullin. Die einstige Nummer 36 der Welt, aktuell aber nur Weltranglisten 229, hatte sich zum Auftakt mit 6:4, 7:5 gegen Diego Dedura (D) durchgesetzt.

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