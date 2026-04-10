Joel Schwärzler verliert Nervenschlacht in Madrid

Zu Beginn der Partie schenkten sich die beiden Kontranhenten nichts. Sowohl Schwärzler (ATP-NR. 174) als auch sein britisches Gegenüber (ATP-Nr. 169) brachten ihre Aufschlagspiele recht problemlos durch. Die erste Breakchance bot sich dem Vorarlberger beim Stand von 3:2, doch Samuel konnte sie abwehren. Heikel wurde es dann beim Stand von 5:5, als der Brite die erste Möglichkeit vorfand, dem Harder das Service abzunehmen. Doch Schwärzler blieb cool und machte den Punkt.