Immer mehr Beschäftigte arbeiten trotz Krankheit

Ein erheblicher Teil der Befragten führte das Gefühl an, dass die Arbeit sonst liegenbleiben würde oder niemand verfügbar sei, um diese zu übernehmen. Auch Befürchtungen gegenüber Vorgesetzten oder die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz würden bei Präsentismus eine Rolle spielen. Der Arbeitsklimaindex wird seit 30 Jahren von der Arbeiterkammer Oberösterreich mit den Forschungsinstituten IFES und Foresight erhoben. Dafür werden jährlich über 4.000 Beschäftigte befragt.