Barrymore: „Mir egal, wenn die Würstel hängen“

Jetzt lässt sie alles raus – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Drew Barrymore hat genug von engen Cups, Bügeln und Druckstellen. Ihre klare Ansage: Schluss mit BHs!
In ihrer Talkshow „The Drew Barrymore Show“ platzte die 51-Jährige im Gespräch mit Comedian Chris Fleming heraus: „Ich trage keinen BH mehr. Ich bin zu alt dafür.“
Dann wird sie noch deutlicher! Es sei ihr völlig egal, „ob die Würstel bis zu den Knien hängen“. Punkt. Schluss. Aus!
Body statt BH – Barrymore setzt auf Bequemlichkeit
Statt klassischer Unterwäsche setzt Barrymore inzwischen lieber auf lockere Alternativen. Während der Sendung öffnet sie sogar ihr Hemd und zeigt ihren schlichten Body, den sie anhat. Für sie zählt nur noch eins: Komfort statt Konvention.
Eine klare Kampfansage an Schönheitsideale – und ein Statement für mehr Selbstbestimmung.
Im hier eingebundenen YouTube-Short ist die Szene zu sehen:
Emotionale Einblicke: Unsicherheit nach Kindern
Doch hinter der selbstbewussten Ansage steckt auch eine verletzliche Seite. Erst kürzlich wurde Barrymore in ihrer Show emotional, als sie über ihren Körper nach zwei Kaiserschnitten sprach.
Die Mutter von zwei Töchtern – Olive und Frankie – gab zu, sich manchmal unsicher zu fühlen. „Ich bin da unten total fertig“, sagte sie unter Tränen in einem Gespräch mit einer Zuschauerin, die selbst mit ihrem Körperbild kämpft.
Zwischen Ehrlichkeit und Befreiung
Was bleibt, ist eine Mischung aus schonungsloser Ehrlichkeit und befreiender Botschaft: Drew Barrymore sagt, was viele denken – und pfeift auf Erwartungen.
Ob mutig oder provokant: Mit dieser Ansage sorgt sie garantiert wieder für Gesprächsstoff.
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