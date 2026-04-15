Barrymore: „Mir egal, wenn die Würstel hängen“

Body statt BH – Barrymore setzt auf Bequemlichkeit

Statt klassischer Unterwäsche setzt Barrymore inzwischen lieber auf lockere Alternativen. Während der Sendung öffnet sie sogar ihr Hemd und zeigt ihren schlichten Body, den sie anhat. Für sie zählt nur noch eins: Komfort statt Konvention.