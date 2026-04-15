Schwarzenegger-Unikat: Wien wieder auf Schatzsuche

Noch einmal wird Wien zum Schauplatz einer ungewöhnlichen Schatzsuche: Mit einer letzten, geheim gehaltenen Sammelkarte steuert die Aktion der Schwarzenegger Climate Initiative am Mittwoch auf ihr Finale zu – und bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein letztes Mal die Chance auf eine besondere Begegnung mit Arnold Schwarzenegger selbst.
Die vierte und letzte Sammelkarte wird am Mittwoch in Wien an einem geheimen Ort versteckt. Sie ist ein Unikat und wurde laut Aussendung der Organisation erst vor wenigen Tagen persönlich von Schwarzenegger signiert. Damit endet eine mehrteilige Aktion, bei der in den vergangenen Wochen bereits mehrere Karten in der Stadt versteckt wurden.
Mehr als nur ein Sammlerstück
Wie auch die bisherigen Exemplare ist die finale Karte nicht nur ein Sammlerstück, sondern zugleich eine Eintrittskarte für eine persönliche Begegnung mit Schwarzenegger beim 10. Austrian World Summit am 16. Juni in Wien.
Entscheidender Hinweis fehlt noch
Der entscheidende Hinweis auf das Versteck soll im Laufe des Mittwochs über den „Pump for the Planet“-Newsletter veröffentlicht werden. „Damit bietet sich ein letztes Mal die Chance, Teil dieser außergewöhnlichen Aktion zu werden und sich einen Platz bei Arnold Schwarzeneggers internationaler Klima- und Umweltschutzkonferenz zu sichern“, heißt es in der Aussendung.
Große Beteiligung in Wien
Die Schatzsuche hatte in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen in Wien mobilisiert. Frühere Karten waren unter anderem am Stephansplatz, im Wiener Prater und im Schönbrunner Schlosspark versteckt worden. Laut Veranstaltern verband die Aktion spielerische Elemente mit Botschaften zu Umwelt- und Klimaschutz und sei auf großes Interesse gestoßen.
Der Austrian World Summit gilt als eine der international bedeutenden Klima- und Umweltschutzkonferenzen, bei der jährlich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Wien zusammenkommen. Die nächste Ausgabe findet am 16. Juni bereits zum zehnten Mal statt.
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