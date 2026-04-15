Schwarzenegger-Unikat: Wien wieder auf Schatzsuche

Die vierte und letzte Sammelkarte wird am Mittwoch in Wien an einem geheimen Ort versteckt. Sie ist ein Unikat und wurde laut Aussendung der Organisation erst vor wenigen Tagen persönlich von Schwarzenegger signiert. Damit endet eine mehrteilige Aktion, bei der in den vergangenen Wochen bereits mehrere Karten in der Stadt versteckt wurden.