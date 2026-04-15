So soll es auf der Wiental-Terrasse ruhiger werden

„Die jungen Leute vergessen, dass mein Schlafzimmer direkt daneben ist“

Mittwochvormittag präsentierte Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) neue Maßnahmen, damit es dort künftig ruhiger wird und die Anrainer wieder zu ausreichend Schlaf kommen. „Die jungen Leute, die hier bis um 4 Uhr früh feiern, vergessen scheinbar, dass mein Schlafzimmer direkt daneben ist“, wird eine Anrainerin zitiert. Zwei 30 Meter lange Transparente weisen ab sofort auf die Nachruhe hin. In mehreren Sprachen. „Es geht hier einfach um respektvolles Miteinander“, so Luxenberger zur „Krone“. Das ist jetzt aber noch nicht alles.