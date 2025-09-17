Die Wiental-Terrasse gibt kein schönes Bild ab

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass mit viel Tamtam die Terrasse über den Gleisen der U4 eröffnet wurde – versprochen war eine Wohlfühloase für die Anrainer. Wie hoch der Erholungsfaktor tatsächlich ist, bleibt jedem selbst überlassen. Wohl fühlen sich hier mit Sicherheit Graffiti-„Künstler“.