Neuer Park nach wenigen Wochen schon bekritzelt

Der Naschpark zwischen Naschmarkt und Wienzeile sollte eigentlich ein Paradies für Familien sein, zieht aber eher Schmutzfinken an.
Eröffnung im September, Verschandelung im November: Der Naschpark zwischen Naschmarkt und Wienzeile ist kaum ein Monat alt und schon in erschreckendem Zustand. Der „neue Stadtpark für alle“, wie es bei der Eröffnung hieß, sieht aus, als wäre er aktuell bevorzugter Tummelplatz für Schmutzfinken.
Konsumfreie Zonen als Magnet?
Tatsächlich erinnert das Bild fatal an die Wiental-Terrasse – auch dort wurde ein Vorzeigeprojekt der Stadt in kürzester Zeit zur Problemzone: Sitzmöbel demoliert, Pflanzen vertrocknet, Dauerbaustelle statt Naherholung. FPÖ-Bezirksparteiobmann Leo Lugner fühlt sich bestätigt: „Diese konsumfreien Zonen ziehen keine Familien oder Erholungssuchenden an, sondern ausschließlich Problem- und Randgruppen, die das Areal sofort verunstalten.“
Markthallen-Eröffnung steht bevor
Nun steht die nächste Einweihung bevor: die neue Markthalle am Naschmarkt. Lugner warnt: „Bevor die nächste Fläche eröffnet wird, sollte die Stadt endlich für Ordnung und Pflege sorgen. Sonst steht das nächste Fiasko schon vor der Tür.“ Bei der Stadt ist man auf jeden Fall darum bemüht, das Areal bestmöglich zu schützen: „Wenn etwas auffällt, dann wird natürlich gereinigt.“
