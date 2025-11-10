Neuer Park nach wenigen Wochen schon bekritzelt

Markthallen-Eröffnung steht bevor

Nun steht die nächste Einweihung bevor: die neue Markthalle am Naschmarkt. Lugner warnt: „Bevor die nächste Fläche eröffnet wird, sollte die Stadt endlich für Ordnung und Pflege sorgen. Sonst steht das nächste Fiasko schon vor der Tür.“ Bei der Stadt ist man auf jeden Fall darum bemüht, das Areal bestmöglich zu schützen: „Wenn etwas auffällt, dann wird natürlich gereinigt.“