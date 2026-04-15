„Polizist“ täuscht Seniorin mit wilder Geschichte

Auch die wildesten Geschichten bringen Menschen dazu, den Tätern zu glauben – vor allem dann, wenn man nicht damit rechnet, getäuscht zu werden. Der Anrufer gab laut Polizeibericht am Telefon gegenüber der Dame an, dass in der Bankfiliale in Hietzing „Gauner“ arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen vorbeizuschicken, um das Bargeld der Frau zu kontrollieren.