„Polizist“ täuscht Seniorin mit wilder Geschichte

Eine 91-jährige Pensionistin ist am Montag auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Am Telefon tischte der Täter eine skurrile Geschichte auf: In einer Bankfiliale würden Kriminelle arbeiten. Deshalb müsse ein Kollege das Bargeld der Frau „überprüfen“. Die Seniorin glaubte ihm und ließ sich überlisten ...
Auch die wildesten Geschichten bringen Menschen dazu, den Tätern zu glauben – vor allem dann, wenn man nicht damit rechnet, getäuscht zu werden. Der Anrufer gab laut Polizeibericht am Telefon gegenüber der Dame an, dass in der Bankfiliale in Hietzing „Gauner“ arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen vorbeizuschicken, um das Bargeld der Frau zu kontrollieren.
Paket mit Geld übergeben
Nur kurze Zeit später klingelte ein etwa 25 Jahre alter Mann an der Tür der Pensionistin. Der Verdächtige hatte laut Wiener Polizei schwarze Haare und war etwa 180 Zentimeter groß. Die 91-Jährige ließ den Mann guten Gewissens herein und händigte ihm freiwillig ein Paket mit Bargeld im oberen fünfstelligen Eurobereich aus.
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Dame zu Boden gestoßen
Zuerst spielte er den seriösen Kontrolleur – doch dann kippte die Stimmung: Als die 91-jährige Pensionistin ihr Geld zurücknehmen wollte, wurde der Täter plötzlich gewalttätig. Er stieß die Seniorin zu Boden und schnappte sich das Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Unbekannte. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.
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