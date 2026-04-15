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Hoher Geldbetrag weg

„Polizist“ täuscht Seniorin mit wilder Geschichte

Wien
15.04.2026 11:30
Der Anrufer täuschte die Seniorin mit einer besonders skurrilen Geschichte (Symbolbild).
Der Anrufer täuschte die Seniorin mit einer besonders skurrilen Geschichte (Symbolbild).(Bild: LPD Kaernten)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine 91-jährige Pensionistin ist am Montag auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Am Telefon tischte der Täter eine skurrile Geschichte auf: In einer Bankfiliale würden Kriminelle arbeiten. Deshalb müsse ein Kollege das Bargeld der Frau „überprüfen“. Die Seniorin glaubte ihm und ließ sich überlisten ...

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Auch die wildesten Geschichten bringen Menschen dazu, den Tätern zu glauben – vor allem dann, wenn man nicht damit rechnet, getäuscht zu werden. Der Anrufer gab laut Polizeibericht am Telefon gegenüber der Dame an, dass in der Bankfiliale in Hietzing „Gauner“ arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen vorbeizuschicken, um das Bargeld der Frau zu kontrollieren.

Paket mit Geld übergeben
Nur kurze Zeit später klingelte ein etwa 25 Jahre alter Mann an der Tür der Pensionistin. Der Verdächtige hatte laut Wiener Polizei schwarze Haare und war etwa 180 Zentimeter groß. Die 91-Jährige ließ den Mann guten Gewissens herein und händigte ihm freiwillig ein Paket mit Bargeld im oberen fünfstelligen Eurobereich aus.

Wie können Sie sich schützen?

  • Beenden Sie das Telefonat!
  • Die Polizei übernimmt und bewahrt grundsätzlich kein Bargeld oder Wertgegenstände für Sie auf!
  • Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anrufer Sie nach Wertgegenständen, Bargeld oder Kontoguthaben anspricht. Beenden Sie in diesem Fall sofort das Gespräch!

Wie schütze ich meine älteren Verwandten?

  • Klären Sie Ihre Verwandten über diese Betrugsform auf.
  • Reden Sie in Ihrem engsten Verwandtenkreis über diese Vorgehensweise.
  • Legen Sie für Ihre Angehörigen auch alternative Ansprechpartnerinnen und -partner für die Kontaktaufnahme fest, falls Sie einmal nicht sofort erreichbar sind.
  • Was mache ich im Schadensfall?
  • Sobald Sie merken, dass die oder der Anrufende Geld von Ihnen verlangt, brechen Sie das Gespräch ab!
  • Notieren Sie sich die Nummer der Anruferin oder des Anrufers.
  • Wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Dame zu Boden gestoßen
Zuerst spielte er den seriösen Kontrolleur – doch dann kippte die Stimmung: Als die 91-jährige Pensionistin ihr Geld zurücknehmen wollte, wurde der Täter plötzlich gewalttätig. Er stieß die Seniorin zu Boden und schnappte sich das Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Unbekannte. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

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