Königin Camilla traf Gisèle Pelicot zu Gespräch

Camilla, die sich seit vielen Jahren gegen Gewalt an Frauen engagiert, zeigte sich tief erschüttert von Pelicots Schicksal und sprach mit ihr über ihr Buch „Eine Hymne an das Leben“, das sie innerhalb von zwei Tagen ausgelesen hat.

„Sprachlos gemacht“

„Ich habe Ihr Buch in den letzten zwei Tagen gelesen, ich konnte es nicht aus der Hand legen“, sagte sie. „Ich habe so viele Überlebende getroffen, dass ich dachte, mich könne nichts mehr schockieren – aber Ihr Fall hat mich sprachlos gemacht.“