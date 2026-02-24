Königin Camilla traf Gisèle Pelicot zu Gespräch

Die britische Königin Camilla hat am Montag die französische Vergewaltigungsüberlebende Gisèle Pelicot zu einem persönlichen Gespräch im Clarence House, der offiziellen Residenz des Königspaares während der Renovierungsarbeiten am Buckingham Palace, empfangen. Bei Tee tauschten sich die beiden Frauen rund 30 Minuten lang aus.
Camilla, die sich seit vielen Jahren gegen Gewalt an Frauen engagiert, zeigte sich tief erschüttert von Pelicots Schicksal und sprach mit ihr über ihr Buch „Eine Hymne an das Leben“, das sie innerhalb von zwei Tagen ausgelesen hat.
„Sprachlos gemacht“
„Ich habe Ihr Buch in den letzten zwei Tagen gelesen, ich konnte es nicht aus der Hand legen“, sagte sie. „Ich habe so viele Überlebende getroffen, dass ich dachte, mich könne nichts mehr schockieren – aber Ihr Fall hat mich sprachlos gemacht.“
Über fast ein Jahrzehnt hinweg war Pelicot von ihrem Ex-Ehemann Dominique Pelicot betäubt und vergewaltigt worden. Er hatte zudem fremden Männern ermöglicht, sie im bewusstlosen Zustand zu missbrauchen. Nach einem dreieinhalb Monate dauernden Prozess im französischen Avignon wurde er im Dezember 2024 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Weitere 50 Männer erhielten Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren wegen Vergewaltigung oder anderer Sexualdelikte.
Scham muss die Täter treffen
International wurde Pelicot für ihren Mut gewürdigt, auf ihr Recht auf Anonymität zu verzichten. Sie erklärte öffentlich, die Scham müsse die Täter treffen – nicht die Opfer.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Queen der Französin geschrieben und ihre „außergewöhnliche Würde und ihren Mut“ gelobt. Pelicot sagte später, der Brief habe sie „überwältigt“; er hängt heute gerahmt in ihrem Büro.
Beim Treffen in Clarence House begann Camilla das Gespräch auf Französisch und scherzte, sie habe die Sprache „vor 60 Jahren gelernt“, aber inzwischen „alles vergessen“. Trotz Dolmetscherin entwickelte sich ein persönlicher Austausch. Pelicot berichtete von der „unglaublichen Kraft“, die sie aus der Unterstützung vieler Menschen schöpfe.
Camilla versicherte ihr, sie habe „so viel Rückhalt“ – und erinnerte an die stehenden Ovationen, die ihr bei öffentlichen Auftritten zuteilwurden.
