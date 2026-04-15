Barcelona schimpft: „Spiel wurde uns gestohlen“

Die Entscheidungen von Schiedsrichter Clement Turpin seien „unglaublich“ gewesen, sagte der Brasilianer, der wegen einer Verletzung während der Länderspielpause die entscheidenden Wochen im Saisonfinale verpasst. „Fehler zu machen ist menschlich, aber dass das im zweiten Spiel schon wieder passiert?“, ärgerte sich Raphinha und spielte damit auf den Wirbel im Hinspiel an, als unter anderem ein nicht gegebener Elfmeter Barca auf die Palme gebracht hatte.