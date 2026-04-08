FC Barcelona gegen Atletico Madrid ab 21 Uhr LIVE

Zum zweiten Mal binnen einer Woche kommt es zum Duell zwischen Barca und Atletico. Am Samstag konnten sich die Katalanen mit 2:1 gegen die Madrilenen durchsetzen und auch die vorletzte Partie ging Anfang März an die Truppe von Hansi Flick – auch wenn das 3:0 im Copa-Rückspiel damals zu wenig war, um ins Finale einzuziehen ...