FC Barcelona legt nach CL-Pleite Beschwerde ein!

Konkret geht es um eine Szene in der 54. Minute: Atlético-Verteidiger Marc Pubill stoppte einen bereits ausgeführten Abstoß von Juan Musso mit der Hand. Für Barcelona ein klarer Fall. Die Aktion hätte einen Elfmeter nach sich ziehen müssen. Der Klub spricht von einem „gravierenden Fehler“ der Schiedsrichter.