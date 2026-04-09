FC Barcelona legt nach CL-Pleite Beschwerde ein!

Nach der Pleite gegen Atlético Madrid geht der FC Barcelona auf die Barrikaden! Der Klub von Trainer Hansi Flick hat offiziell Beschwerde bei der UEFA eingelegt und nimmt vor allem den VAR ins Visier.
Konkret geht es um eine Szene in der 54. Minute: Atlético-Verteidiger Marc Pubill stoppte einen bereits ausgeführten Abstoß von Juan Musso mit der Hand. Für Barcelona ein klarer Fall. Die Aktion hätte einen Elfmeter nach sich ziehen müssen. Der Klub spricht von einem „gravierenden Fehler“ der Schiedsrichter.
Kritik am VAR
Besonders im Fokus steht der Video-Assistent – der deutsche Schiedsrichter Christian Dingert. Bereits nach dem Spiel hatte Trainer Hansi Flick deutliche Kritik geäußert.
Brisant: Pubill war zu diesem Zeitpunkt bereits verwarnt. Aus Sicht der Katalanen hätte er daher vom Platz gestellt werden müssen.
Forderungen an die UEFA
In einem offiziellen Statement legt Barca nach und fordert Konsequenzen: „Dementsprechend hat der Verein die Einleitung einer Untersuchung, Einsicht in die Kommunikation der Schiedsrichter sowie, wo zutreffend, die offizielle Anerkennung der Fehler und die Ergreifung entsprechender Maßnahmen gefordert.“
Zudem spricht der Klub von wiederholten „unverständlichen Schiedsrichterentscheidungen“, die den Wettbewerb verzerren würden.
Rückspiel unter Spannung
Das Hinspiel verlor Barcelona mit 0:2. Damit steht der Flick-Elf im Rückspiel am Dienstag das Wasser bis zum Hals, und die Emotionen sind bereits vor dem Anpfiff hochgekocht.
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