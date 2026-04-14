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Atletico Madrid gegen Barcelona – ab 21 Uhr LIVE

Champions League
14.04.2026 04:36
Barcelona gastiert bei Atletico Madrid.
Barcelona gastiert bei Atletico Madrid.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Atletico Madrid empfängt den FC Barcelona, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Die Katalanen stehen mit dem Rücken zur Wand, das Hinspiel in Barcelona entschied Atletico mit 2:0 für sich. Kann die Flick-Truppe auswärts kontern oder ziehen die „Rojiblancos“ ins Halbfinale der Königsklasse ein?

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