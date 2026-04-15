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St. Paul im Lavanttal

Suche nach Mietern für die Fläche am Bahnhof läuft

Kärnten
15.04.2026 10:00
Der Gastrobereich befindet sich in guter Lage direkt am Bahnhof in St. Paul im Lavanttal.
Der Gastrobereich befindet sich in guter Lage direkt am Bahnhof in St. Paul im Lavanttal.(Bild: ÖBB)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Seit Ende 2023 steht die Gastrofläche am St.Pauler Bahnhof leer. Die ÖBB suchen Mieter für das gut gelegene Lokal. Doch oft gestaltet sich die Suche herausfordernd, denn das Verhalten der Passagiere hat sich über die Jahre verändert.

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Der Koralmtunnel wurde Ende 2025 feierlich eröffnet. Mit der neuen Mobilitätsmöglichkeit ist auch die Hoffnung auf Pächter für den Gastrobereich am St. Pauler Bahnhof gestiegen. Doch die Suche blieb ohne Erfolg. „Die Ausschreibung für geeignete Mieter bzw. Pächter läuft noch“, teilt Rosanna Zernatto-Peschel von der ÖBB-Kommunikation mit.

Café- oder Bäckereibetreiber gesucht 
Die Station St. Paul im Lavanttal hat sich seit Beginn des Jahres als Knotenpunkt für Zugfahrer etabliert. „Von den Fahrgästen wird der Bahnhof sehr geschätzt und gut angenommen“, so Zernatto-Peschel. Die ÖBB hoffen auf einen Café- oder Bäckereibetreiber, der die Reisenden vor der Fahrt oder während Wartezeiten verköstigt – inklusive Gastgarten. Doch die Vermietung gestaltet sich nicht so einfach wie erwartet.

„Über die letzten Jahre beobachten wir eine Veränderung der Gewohnheiten von Reisenden. Bahnhöfe sind heutzutage in erster Linie Verkehrsdrehscheiben zum Ein-, Aus- bzw. Umstieg.

Die Fläche umfasst auch einen Außenbereich.
Die Fläche umfasst auch einen Außenbereich.(Bild: ÖBB)
Die Koralmbahn wurde Ende 2025 feierlich eröffnet.
Die Koralmbahn wurde Ende 2025 feierlich eröffnet.(Bild: ÖBB)

Auch dank optimierter Fahrpläne hat dies eine kürzere Verweildauer der Passagiere am Bahnhof zur Folge“, erklärt die Pressesprecherin. Dennoch sei es den ÖBB wichtig, den Aufenthalt der Fahrgäste in den Räumlichkeiten attraktiv zu gestalten. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Vermietung von freien Flächen.

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