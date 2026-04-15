Suche nach Mietern für die Fläche am Bahnhof läuft

Café- oder Bäckereibetreiber gesucht

Die Station St. Paul im Lavanttal hat sich seit Beginn des Jahres als Knotenpunkt für Zugfahrer etabliert. „Von den Fahrgästen wird der Bahnhof sehr geschätzt und gut angenommen“, so Zernatto-Peschel. Die ÖBB hoffen auf einen Café- oder Bäckereibetreiber, der die Reisenden vor der Fahrt oder während Wartezeiten verköstigt – inklusive Gastgarten. Doch die Vermietung gestaltet sich nicht so einfach wie erwartet.