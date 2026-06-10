Waldviertlerin glänzt in einer echten Männerdomäne

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Waldarbeiter und Holzfäller, in ihrer Freizeit mit Axt und Säge gegeneinander anzutreten. Einer Geschichte zufolge begann alles im Jahr 1870 in Ulverstone in Tasmanien (Australien), wo zwei Holzfäller um 25 Pfund wetteten, wer schneller Bäume fällen kann. Damals ging es noch mit Äxten voll zur Sache.