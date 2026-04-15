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Weltbank: Nahost-Hilfen bis zu 100 Mrd. Dollar

Wirtschaft
15.04.2026 09:36
Weltbank-Präsident ​Ajay Banga
Weltbank-Präsident ​Ajay Banga(Bild: AFP/ALEX WONG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Weltbank hat in den kommenden 15 Monaten Finanzhilfen von 80 bis 100 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das Hilfspaket soll vom Nahost-Krieg schwer getroffenen Staaten unter die Arme greifen und ist umfangreicher als die Gelder, die während der Corona-Pandemie bereitgestellt wurden. 

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In den kommenden Monaten könnten zunächst 20 bis 25 Milliarden Dollar fließen, erklärte Banga. Weitere 30 bis 40 Milliarden Dollar könnten in etwa sechs Monaten durch die Umschichtung bestehender Programme folgen. Während der Pandemie wurden 70 Milliarden Dollar mobilisiert. 

Wachstumsprognose wurde gesenkt
Die Ankündigung unterstreicht die wachsende Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Der IWF hatte kurz zuvor seine globale Wachstumsprognose wegen der stark gestiegenen Energiepreise gesenkt. Ohne den Konflikt hätte der Fonds seine Prognose sogar leicht auf 3,4 Prozent angehoben.

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Die Weltwirtschaft könne sich bei einem schnellen Ende des Krieges schnell erholen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Sollte er sich jedoch über den Sommer hinziehen, werde sich die Lage verschlechtern. Sowohl Banga als auch Georgieva mahnten die Länder, auf gezielte und zeitlich begrenzte Hilfen zu setzen, anstatt breite Subventionen zu gewähren, die die Inflation weiter anheizen könnten.

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