Ausgebüxter Häftling immer noch auf der Flucht

Ein Vorarlberger, der am Montag in der Schweiz aus Polizeigewahrsam geflohen ist, konnte immer noch nicht gefunden werden. Der Mann hätte eigentlich nach Österreich überstellt werden sollen, als er sich aus dem Staub machte.
Am Montag sorgte ein 41 Jahre alter Vorarlberger für eine Großfahndung im Grenzgebiet Schweiz-Vorarlberg. Der Mann ist vor rund einer Woche in der Schweiz dingfest gemacht worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor. Ihm wird ein Vermögensdelikt zur Last gelegt.
Helikopter, Hunde und Drohnen
Am Montag dann befand sich der 41-Jährige im Polizeistützpunkt Thal in der Schweiz, nahe der Grenze zu Vorarlberg. Als der Transport des 41-Jährigen nach Vorarlberg vorbereitet wurde, ergriff der Mann seine Chance und flüchtete zu Fuß. Sofort wurde eine Großfahndung samt Helikopter, Hunde und Drohnen eingeleitet, an der sich auch Polizeibeamte aus Vorarlberg beteiligten.
Doch bisher fehlt von dem Mann, dessen Hände mit Handschellen vor seinem Körper gefesselt sind, jede Spur. Es wäre gut möglich, dass sich der Mann bereits in Vorarlberg aufhält. Immerhin lebte er dort in einer grenznahen Gemeinde und verfügt folglich über Ortskenntnisse.
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