Ausgebüxter Häftling immer noch auf der Flucht

Helikopter, Hunde und Drohnen

Am Montag dann befand sich der 41-Jährige im Polizeistützpunkt Thal in der Schweiz, nahe der Grenze zu Vorarlberg. Als der Transport des 41-Jährigen nach Vorarlberg vorbereitet wurde, ergriff der Mann seine Chance und flüchtete zu Fuß. Sofort wurde eine Großfahndung samt Helikopter, Hunde und Drohnen eingeleitet, an der sich auch Polizeibeamte aus Vorarlberg beteiligten.