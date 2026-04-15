Fischer warnen Kanzler: „Flüsse sind in Gefahr“

Peter Schröcksnadel, Präsident von „River and Nature“, findet deutliche Worte: „Wer heute die letzten Bäche und Flüsse verbaut, zerstört unwiederbringlich die allerletzten fließenden Naturparadiese der Heimat.“ Die heimischen Fischer richten einen klaren Appell an Bundeskanzler Christian Stocker, selbst passionierter Fliegenfischer: Beim weiteren Ausbau der Wasserkraft brauche es deutlich mehr Rücksicht auf kleine, sensible Fließgewässer. Die Energiewende dürfe nicht dazu führen, dass die letzten intakten Bäche zusätzlich unter Druck geraten.