Tierheim unter Schock: Hühner über Zaun entsorgt

Zehe musste amputiert werden

Einem Huhn musste sogar eine Zehe amputiert werden, weil ein verhärteter Klumpen die halbe Zehe bereits abgerissen hat. Außerdem leiden die Tiere unter extremem Milbenbefall – das Gefieder ist vollkommen verwahrlost. „So ein Zustand entsteht nicht über Nacht“, ist das TiKo aufgebracht. „Dass Tiere bei uns in dieser Art und Weise abgegeben werden, kommt Gott sei Dank selten vor. Mit uns kann man über alles reden. Und wenn wir wenige Kapazitäten haben, vermitteln wir“, so Nina Zesar vom TiKo.