Alle Parteien kämpfen für das Reha-Zentrum Aflenz

„Wir nehmen bewusst die Landesregierung in die Pflicht“

Besonders die SPÖ hat sich sofort für den Erhalt des Zentrums eingerichtet und bereits nach Bekanntwerden der Pläne einen Antrag im Landtag eingebracht. Demnach soll sich die Landesregierung bei der PVA und der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Schließungsabsichten sofort zurückgenommen werden und es eine langfristige Standortgarantie gibt. Am Dienstag wurde der Antrag im Gesundheitsausschuss einstimmig angenommen, Ende April wird er im Landtag behandelt.