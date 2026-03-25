Brisantes Schreiben: Kaum Hoffnung für Thermenbahn

Fahren bald keine Personenzüge mehr zwischen Hartberg und Fehring? Im Vorjahr kündigten die ÖBB an, diesen Abschnitt der Thermenbahn zu „evaluieren“. Im Raum steht eine Umstellung auf Busse. Regionalpolitiker machen gegen diese Pläne ebenso mobil wie Gewerkschaft, Wirtschafts- und Arbeiterkammer: Ihre Vertreter übergaben am Dienstag eine von 2725 Personen unterzeichnete Petition für den Erhalt der Bahn an Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Sie betont, dass sie sich bei Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) für die Verbindung einsetzt.