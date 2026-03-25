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Trotz Widerstands

Brisantes Schreiben: Kaum Hoffnung für Thermenbahn

Steiermark
25.03.2026 05:00
Lambert Schönleitner: „Wir erwarten uns von allen Verantwortlichen ein klares Bekenntnis.“
Lambert Schönleitner: „Wir erwarten uns von allen Verantwortlichen ein klares Bekenntnis.“(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, WKO Steiermark)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Zukunft des steirischen Thermenbahn-Abschnitts von Hartberg nach Fehring wackelt. Ein internes Schreiben der ÖBB zeigt: Es gibt wohl kaum noch Hoffnung, das Aus der Strecke zu verhindern. Und das trotz einer Petition, die am Dienstag in Graz übergeben wurde.

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Fahren bald keine Personenzüge mehr zwischen Hartberg und Fehring? Im Vorjahr kündigten die ÖBB an, diesen Abschnitt der Thermenbahn zu „evaluieren“. Im Raum steht eine Umstellung auf Busse. Regionalpolitiker machen gegen diese Pläne ebenso mobil wie Gewerkschaft, Wirtschafts- und Arbeiterkammer: Ihre Vertreter übergaben am Dienstag eine von 2725 Personen unterzeichnete Petition für den Erhalt der Bahn an Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Sie betont, dass sie sich bei Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) für die Verbindung einsetzt.

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