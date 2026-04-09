Kunasek will jetzt SPÖ-Ministerin ins Boot holen

Darin heißt es unter anderem: „Mit großer Besorgnis habe ich Berichte über die Pläne der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) verfolgt, wonach das Rehabilitationszentrum der PVA in Aflenz mit dem Reha-Zentrum in St. Radegund zusammengeführt werden soll. (...) Eine Schließung würde nicht nur den Verlust eines bewährten und funktionierenden Angebots bedeuten, sondern hätte auch erhebliche Auswirkungen auf die regionale Versorgung sowie auf die betroffenen Patienten. Darüber hinaus wären auch die wirtschaftlichen Folgen für die Region erheblich.“