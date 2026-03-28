Eine Region kämpft gegen Aus für das Reha-Zentrum

Bereits über 8000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, sagt Peter Redl, ehemaliger Verwaltungsleiter des Reha-Zentrums: „Diese Schließung ist ein Riesenfehler! Die PVA verfolgt damit einen Kurs, der menschlich und wirtschaftlich vollkommen unverständlich ist. Die für St. Radegund gegebene Arbeitsplatzgarantie ist eine Verhöhnung. Ein eingespieltes Team lässt sich nicht einfach verpflanzen. Und was passiert denn mit den Liegenschaften? Möglicherweise werden sie an einen privaten Betreiber verkauft – und dann?“