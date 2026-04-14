Marseille will Konzert von Kanye West verbieten

Song „Heil Hitler“

West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Äußerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht. Zum 80. Jahrestag des Weltkriegs-Endes im vergangenen Jahr veröffentlichte er einen Song mit dem Titel „Heil Hitler“, zuvor hatte er T-Shirts mit Hakenkreuz-Aufdruck vermarktet. Zuletzt hatte der 48-Jährige, der mit seinem erratischen Auftreten auch frühere Fans irritiert, seine antisemitischen Äußerungen mit einer bipolaren Störung begründet und betont, er sei weder Nazi noch Antisemit.