Dieser Diskonter trifft Hofer, Lidl & Co hart

Der Expansionskurs von Action soll in Europa und Österreich weitergehen. Im Frühjahr startet der Diskonter in der Schweiz, im Herbst folgt der Markteintritt in Rumänien. In Österreich sollen weitere Filialen eröffnen. Man sei „immer auf der Suche nach geeigneten Standorten“, so der Action-Austria-Chef. Über alle Länder hinweg plane Action von 2023 bis 2026 die Eröffnung von 1300 bis 1400 Filialen.