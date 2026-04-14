Blau-weißer Höhenflug und ein „Riesengeschenk“

Dass es gleich so rund läuft, kam dennoch überraschend. „Wir haben in der Vorbereitung gesehen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Aber so einen Lauf hatte keiner von uns am Schirm“, betont Heiss. Das Erfolgsgeheimnis? Ein echtes Kollektiv. Jeder kämpft für jeden – und vorneweg ein Trainer, der alles im Griff hat. Mario Santner, seit drei Jahren im Klub, weiß, wie der Hase in Leithaprodersdorf läuft. „Er macht einen überragenden Job“, gibt’s Sonderlob für Santner.