„Diskutieren keine Waffenruhe mit dem Libanon“

Am heutigen Dienstagnachmittag kommen Gesandte aus Israel und dem Libanon zu Gesprächen in Washington zusammen. US-Präsident Donald Trump dringt auf ein Ende der wochenlangen Kämpfe, die die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zu gefährden drohen. Die Vorstellungen gehen jedoch weit auseinander.
Für den Libanon stehen die Verkündung einer Waffenruhe sowie die Fixierung von bilateralen Verhandlungen im Mittelpunkt. Eine Feuerpause sei das einzige inhaltliche Thema, über das verhandelt werden dürfe, sagte Kulturminister Ghassan Salameh. Diese sei Voraussetzung für ein umfassenderes Abkommen.
Israels Regierung lehnt das aber ab. Eine Waffenruhe werde nicht diskutiert, sagte Regierungssprecherin Shosh Bedrosian am Montag. Es gehe um die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz und den Aufbau friedlicher Beziehungen. Laut einem Insider fordert Israel zudem, dass Beirut Hisbollah-Minister aus der Regierung entlässt. Ob Israel zu einem Rückzug aus dem Libanon bereit ist, wo die Armee eine Pufferzone gegen die Hisbollah errichten will, wurde offen gelassen.
An dem Treffen um 17 Uhr (MESZ) nehmen der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, und seine libanesische Amtskollegin Nada Hamadeh Moawad teil. Von US-Seite werden Außenminister Marco Rubio, der US-Botschafter im Libanon, Michel Issa, sowie der Berater des Außenministeriums, Michael Needham, erwartet.
Streit wegen Hisbollah
Die aktuelle Eskalation hat am 2. März begonnen, als die Hisbollah drei Tage nach Beginn des US-israelischen Kriegs gegen den Iran Raketen auf Israel abfeuerte. Israels Armee reagierte mit massiven Luftangriffen und weitete eine Bodenoffensive im Südlibanon aus. Hunderttausende Libanesinnen und Libanesen wurden aufgefordert, zu fliehen. Bei den israelischen Attacken kamen mehr als 2000 Menschen ums Leben. Auf israelischer Seite starben zwei Zivilpersonen und 13 Streitkräfte.
Bereits eine Woche nach Ausbruch der Kämpfe hatte der libanesische Präsident Joseph Aoun direkte Verhandlungen mit Israel angeboten und eine Normalisierung der Beziehungen in Aussicht gestellt. Israels Regierung wies dies aber zurück, da der Libanon aus Angst vor einem Bürgerkrieg nicht gegen die Hisbollah vorgehe. Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran änderte Jerusalem die Haltung.
Formell im Kriegszustand
Israel und der Libanon unterhalten keine formellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich seit der israelischen Staatsgründung 1948 formell im Kriegszustand. Israel hielt den Südlibanon von 1982 bis 2000 besetzt. In jüngerer Vergangenheit gab es jedoch Annäherungen. Im Dezember 2025 führten die beiden Regierungen indirekte Gespräche, um das Abkommen zur Beendigung der Kämpfe von 2024 zu festigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.