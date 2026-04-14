„Diskutieren keine Waffenruhe mit dem Libanon“

Israels Regierung lehnt das aber ab. Eine Waffenruhe werde nicht diskutiert, sagte Regierungssprecherin Shosh Bedrosian am Montag. Es gehe um die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz und den Aufbau friedlicher Beziehungen. Laut einem Insider fordert Israel zudem, dass Beirut Hisbollah-Minister aus der Regierung entlässt. Ob Israel zu einem Rückzug aus dem Libanon bereit ist, wo die Armee eine Pufferzone gegen die Hisbollah errichten will, wurde offen gelassen.