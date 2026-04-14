Auto-Coup: Verdächtiger geht ins Fahndungsnetz

Ein mutmaßlicher Krimineller wurde bei der „Arbeit“ an einem abgestellten Fahrzeug in Klagenfurt beobachtet. Der Zeuge schlug Alarm - wenig später klickten die Handschellen.
„Der Verdächtige wurde dabei beobachtet, wie er im Bereich der Siedlung in Welzenegg an einem abgestellten Auto hantiert hat. Ob er ,nur‘ einbrechen, oder er das Fahrzeug gar stehlen wollte, wissen wir noch nicht“, so die Erstinformation der Polizei. Umgehend alarmierte der Zeuge die Polizei.
Einvernahmen laufen
Was dem mutmaßlichen Kriminellen nicht verborgen blieb. Er ergriff die Flucht. Eine Sofortfahndung wurde eingeleitet, Spraßensperren im Umkreis errichtet und sämtliche Fahrzeuge kontrolliert. Mit Erfolg: Der Verdächtige ging wenig später ins Netz. „Der Verdächtige wird jetzt einvernommen.“
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