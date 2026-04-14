Auto-Coup: Verdächtiger geht ins Fahndungsnetz

„Der Verdächtige wurde dabei beobachtet, wie er im Bereich der Siedlung in Welzenegg an einem abgestellten Auto hantiert hat. Ob er ,nur‘ einbrechen, oder er das Fahrzeug gar stehlen wollte, wissen wir noch nicht“, so die Erstinformation der Polizei. Umgehend alarmierte der Zeuge die Polizei.