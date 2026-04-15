HP-Virus: 4 von 5 Menschen infizieren sich

Das ist eine leise Bedrohung – und doch eine der häufigsten: Humane Papillomaviren (HPV). Meist unbemerkt, oft unterschätzt, können sie Jahre später Krebs auslösen. Genau hier setzt das österreichweit einzigartige gynäko-onkologische Zentrum an, das unter der Leitung von Primaria Susanne Schubert am Landesklinikum als Vorzeigemodell gilt – in Diagnostik, Therapie und vor allem in der Aufklärung.