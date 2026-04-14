„Mein Fehler war der Alkohol, nicht der Unfall“

Der Angeklagte, ein serbischer Audi-Lenker (44), soll dabei eine ganze Reihe an Verkehrsregeln missachtet und so den Zusammenstoß mit einem zweiten Pkw verursacht haben: Laut Anklage fuhr er trotz Rotlicht, zu schnell und auch noch auf der Busspur vom Volksgarten kommend, in die Kreuzung ein. Ein Pkw-Lenker, der von der neuen Luxus-Wohnanlage in die Straße einfuhr, prallte mit dem Auto des 44-Jährigen zusammen.