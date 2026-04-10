Supermarkt-Mitarbeiter trickste mit Pfandflaschen

„Gelegenheit macht Diebe“: Diese bekannte Redewendung trifft auf den angeklagten Ex-Supermarktmitarbeiter in Salzburg zu. Der Afghane (33) hat die bereits von Kunden verwerteten Pfandflaschen ein zweites Mal durch den Automaten laufen lassen und sich so 3500 Euro ergaunert. Hochgerechnet dürften es mehr als 10.000 Flaschen gewesen sein.
Gewerbsmäßiger Diebstahl lautete der Vorwurf gegen den zweifachen Vater und Ex-Mitarbeiter einer bekannten Supermarktkette. Beim Prozess am Freitag kündigte der Verteidiger des Angeklagten gleich ein Geständnis an: „Er bedauert das Ganze. Mein Mandant war in finanziellen Nöten aufgrund der gesundheitlichen Probleme der Mutter.“ Den Schaden in Höhe von rund 3500 Euro hat er bereits wiedergutgemacht. „Es tut mir sehr leid. Ich werde so etwas nie mehr wieder machen“, äußerte der 33-Jährige Reue.
Zweimal durch den Pfandautomaten
Der Anklage nach hat der Ex-Mitarbeiter die von Kunden zurückgegebenen Pfandflaschen an sich genommen und ließ sie ein zweites Mal durch den Pfandautomaten laufen. Die Leergutbons löste er danach selbst bei Selbstbedienungskassen ein. Im Zeitraum zwischen September 2025 und Februar 2026 kamen so stattliche 3500 Euro zusammen. Hochgerechnet dürften es mehr als 10.000 Flaschen gewesen sein. Durch einen Detektiv kam ihm der Arbeitgeber auf die Schliche.
Aufgrund des Geständnisses und der Schadenswiedergutmachung regte der Verteidiger eine Diversion ein. Die Staatsanwältin zeigte sich einverstanden. Die Richterin bot dem 33-Jährigen eine Diversion mit gemeinnützigen Leistungen an. Heißt: Wenn er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableistet, wird das Strafverfahren eingestellt. Der Angeklagte willigte ohne Umschweife ein.
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