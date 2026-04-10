Supermarkt-Mitarbeiter trickste mit Pfandflaschen

Zweimal durch den Pfandautomaten

Der Anklage nach hat der Ex-Mitarbeiter die von Kunden zurückgegebenen Pfandflaschen an sich genommen und ließ sie ein zweites Mal durch den Pfandautomaten laufen. Die Leergutbons löste er danach selbst bei Selbstbedienungskassen ein. Im Zeitraum zwischen September 2025 und Februar 2026 kamen so stattliche 3500 Euro zusammen. Hochgerechnet dürften es mehr als 10.000 Flaschen gewesen sein. Durch einen Detektiv kam ihm der Arbeitgeber auf die Schliche.