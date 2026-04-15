„David wird Applaus und Sprechchöre bekommen“

Es scheint alles angerichtet für die Bayern: Mit dem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gehen die Münchner am Mittwoch ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid, genießen ab 21 Uhr Heimvorteil. Auch Bayerns langjähriger Mediendirektor Markus Hörwick ist vom Aufstieg überzeugt und freut sich auch auf die Rückkehr von David Alaba.
Kaum einer kennt den FC Bayern so gut wie er. Markus Hörwick war Jugendspieler des deutschen Rekordmeisters, Journalist in der Sportredaktion der Bild-Zeitung, PR-Mitarbeiter bei adidas und dann von 1983 bis 2016 Mediendirektor an der Säbener Straße.
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