„Wir leben noch!“ Sturm zeigt sich kämpferisch

Grazer hoffen auf lautstarke Fan-Unterstützung

In Graz wollen die „Blackies“ die gebotenen Räume besser bespielen, mutiger angreifen und mit einem frühen Tor „das Stadion zum Brennen und den Gegner in eine sehr unangenehme Situation“ bringen, wie es Ingolitsch formulierte. Als Vorbild wird die ohrenbetäubende Atmosphäre im Sükrü-Saracoglu-Stadion dienen, in dem mehr als 40.000 fanatische Fans lautstark Stimmung gemacht hatten. „Das war schon sehr besonders. Ich habe noch kein Spiel und Stadion erlebt, wo es so laut war, und wo die Kulisse so einen speziellen Charakter gehabt hat. Das hat schon etwas ausgemacht“, betonte Ingolitsch.