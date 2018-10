Identität des zweiten Skripal-Attentäters enthüllt

Demnach soll es sich bei dem Verdächtigen, der unter dem Namen Alexander Petrow nach Großbritannien eingereist war, in Wahrheit um Alexander Jewgeniwitsch Mischkin handeln, einen Militärarzt des russischen Geheimdiensts GRU. Die Polizei in London wollte den Bericht nicht kommentieren, wie ein Sprecher am Abend mitteilte.