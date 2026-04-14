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Büros statt Altlast

40-Jahre altes Betonskelett „lebt“ wieder

Wien
14.04.2026 16:00
Das Bürogebäude wurde in den letzten Jahren revitalisiert und hat sich komplett verändert.
Das Bürogebäude wurde in den letzten Jahren revitalisiert und hat sich komplett verändert.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Ein zweites Leben für ein altes Bürogebäude: Betonstruktur aus den 1980er-Jahren wurde jetzt umgenutzt. Der neue Standort für das Umweltbundesamt in der Landstraße ist fast bezugsfertig. 

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Aktuell ist das Umweltbundesamt noch auf vier Standorte rund um die Friedensbrücke im 9. und 20. Bezirk eingemietet. Doch die Behörde zieht jetzt um. Der neue Standort ist weiterhin direkt am Donaukanal, und zwar 5,2 Kilometer stromabwärts, an der Erdberger Lände 40. Die Gegend hat sich in den letzten Jahren zu einem spannenden Stadtentwicklungsgebiet entwickelt.

Für den neuen Standort in der Landstraße wurde ein 40 Jahre alter Skelettbau revitalisiert und sozusagen neu zum Leben erweckt. Das Besondere dabei: 60 Prozent der bestehenden Materialien werden wiederverwendet.

Flexible Büroflächen, Gemeinschaftszonen sowie Gastro- und Sportflächen im Erdgeschoss sollen ...
Flexible Büroflächen, Gemeinschaftszonen sowie Gastro- und Sportflächen im Erdgeschoss sollen das Gebäude zur Nachbarschaft öffnen.(Bild: Imre Antal)

„40 Jahre für Bauwerke aus Beton sind kein Alter“
Obwohl der Betonskelettbau bereits im Jahr 1980 errichtet wurde, sei er sehr zeitgemäß, betonte Claudia Dankl, Vorständin von Beton Dialog Österreich. „40 Jahre sind für Bauwerke aus Beton kein Alter“, so Mark Leiter, Geschäftsführer von Art-Invest Real Estate Management Austria. Die Ressourcenschonung ist enorm: Der Erhalt der Bausubstanz spart rund 40 Prozent gegenüber einem Neubau ein. 

Viel grün: Die Dächer und Innenhöfe des Gebäudes wurden begrünt und zu attraktiven Freiflächen ...
Viel grün: Die Dächer und Innenhöfe des Gebäudes wurden begrünt und zu attraktiven Freiflächen umgestaltet. Direkt neben dem neuen „enna“- Bürokomplex befindet sich auch der Leonie-Rysanek-Park. Auf der anderen Seite des Kanals ist der grüne Prater.(Bild: Beyond Visual Arts GmbH)
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Das Haus wurde entkernt, thermisch saniert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Alte Fassadenelemente wurden wiederverwendet, auch neue Begrünung gibt es. Die Ressourcenschonung ist enorm: Der Erhalt der Bausubstanz spart rund 40 Prozent gegenüber einem Neubau ein. Auf dem Gelände des historischen Gaswerks Erdberg waren bis 2023 noch die ÖBB eingemietet. Heute hat sich das neue „enna“-Bürogebäude komplett geändert.

Art-Invest Real Estate Management-Chef Mark Leiter, Betondialog Austria-Sprecherin Petra Kestler ...
Art-Invest Real Estate Management-Chef Mark Leiter, Betondialog Austria-Sprecherin Petra Kestler mit Architekt Karlheinz Boiger(Bild: Imre Antal)

Beim Betreten des Gebäudes fällt auf, dass die Raumhöhe im Erdgeschoss mit knapp fünf Metern unnatürlich hoch ist. Der Grund dafür: früher waren hier Stellplätze für ÖBB-Postbusse. Für den neuen Standort im 3. Bezirk sprachen sowohl die gute öffentliche Erreichbarkeit als auch die nachhaltige Wiedernutzung eines bestehenden Baus, sagt das Umweltbundesamt. Schon im Mai 2026 erfolgt der Einzug. Der aus der Zeit der industriellen Nutzung mit Schadstoffen belastete Untergrund wird indes weiter untersucht. „Wien setzt bei vielen Umwelt- und Klimathemen Maßstäbe – umso erfreulicher, dass die Expertenorganisation mit über 650 Mitarbeitern in der Stadt bleibt“, freut sich auch das Rathaus.

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