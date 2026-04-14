40-Jahre altes Betonskelett „lebt“ wieder

Beim Betreten des Gebäudes fällt auf, dass die Raumhöhe im Erdgeschoss mit knapp fünf Metern unnatürlich hoch ist. Der Grund dafür: früher waren hier Stellplätze für ÖBB-Postbusse. Für den neuen Standort im 3. Bezirk sprachen sowohl die gute öffentliche Erreichbarkeit als auch die nachhaltige Wiedernutzung eines bestehenden Baus, sagt das Umweltbundesamt. Schon im Mai 2026 erfolgt der Einzug. Der aus der Zeit der industriellen Nutzung mit Schadstoffen belastete Untergrund wird indes weiter untersucht. „Wien setzt bei vielen Umwelt- und Klimathemen Maßstäbe – umso erfreulicher, dass die Expertenorganisation mit über 650 Mitarbeitern in der Stadt bleibt“, freut sich auch das Rathaus.