Dorthin wechselt Austria Salzburgs Dauerbrenner

Der Ex-Bundesligist hat nun das Rennen um den 26-Jährigen gemacht. Die Austria bekommt für den Wechsel ihres Dauerbrenners eine Ausbildungsentschädigung. Sandmayr selbst erklärte jüngst, weiter „auf hohem Niveau“ spielen zu wollen. In Grödig trifft er unter anderem auf Alexander Schwaighofer und Andrej Lazarevic, mit denen er einst auch viele Jahre bei der Austria zusammengespielt hatte.