Dorthin wechselt Austria Salzburgs Dauerbrenner

Vergangenen Freitag wurde offiziell, dass Luka-Nils Sandmayr Austria Salzburg nach 17 Jahren mit Saisonende verlässt. Jetzt steht fest, wohin es den 26-Jährigen zieht. Der Defensivspezialist trifft auf ehemalige Mitspieler.
„Die Pläne des Vereins im Profifußball sind nicht mit meinem Beruf zu vereinbaren“, erklärte Luka-Nils Sandmayr, Dauerbrenner bei Austria Salzburg. Am Freitag wurde der Abschied des Verteidigers bei den Violetten nach 17 Jahren offiziell. Einige Vereine zeigten Interesse am Eigengewächs des Zweitligisten, darunter auch – wie berichtet – Grödig, der Tabellenführer der Salzburger Liga.
Der Ex-Bundesligist hat nun das Rennen um den 26-Jährigen gemacht. Die Austria bekommt für den Wechsel ihres Dauerbrenners eine Ausbildungsentschädigung. Sandmayr selbst erklärte jüngst, weiter „auf hohem Niveau“ spielen zu wollen. In Grödig trifft er unter anderem auf Alexander Schwaighofer und Andrej Lazarevic, mit denen er einst auch viele Jahre bei der Austria zusammengespielt hatte.
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