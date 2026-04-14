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In ganz Österreich

Private Brauereien feiern groß ihre Unabhängigkeit

Burgenland
14.04.2026 10:48
„Hoch lebe das Bier!“ Die gute Arbeit in der Privatbrauerei Gols weiß Bürgermeister Kilian ...
„Hoch lebe das Bier!“ Die gute Arbeit in der Privatbrauerei Gols weiß Bürgermeister Kilian Brandstätter zu schätzen (li.).(Bild: Brandstätter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

„Freiheit und Eigenständigkeit, es lebe das Bier!“ Von Dornbirn in Vorarlberg bis Gols überraschen die Hersteller mit Aktionstagen.

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Mit Schaum gekrönter „Independence Day“: Quer durch Österreich rufen Privatbrauereien zur glorreichen Feier ihres Unabhängigkeitstages auf! Was vor fünf Jahren als Initiative von zehn heimischen Herstellern begann, wuchs schon auf 48 namhafte Produzenten an, die sich für Freiheit und die Bewahrung der Biervielfalt einsetzen.

Spannendes Programm für Gäste
„Mit einem klar sichtbaren Herkunftssiegel auf den Flaschen und Dosen demonstrieren wir unsere Eigenständigkeit gegenüber den globalen Konzernen, die weltweit die Märkte dominieren“, geben die Privatbrauereien selbstbewusst bekannt. Von Freitag bis Sonntag werden an den Firmenstandorten die Pforten geöffnet, Besucher erwartet ein interessantes Programm.

Die Hausherrn bieten spannende Führungen mit Einblicken hinter die Kulissen, exklusive Jubiläumsbiere und limitierte Spezialitäten, Workshops und interaktive Challenges – aufschlussreiche Gespräche mit Meistern ihres Faches inbegriffen.

Zutaten aus biologischer Landwirtschaft top
Im Burgenland ist die Privatbrauerei Gols mit von der Partie. „Wo Regionalität zu Hause ist“, lautet das Credo. Zu 100 Prozent bezieht der renommierte Betrieb seine Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft in Österreich. Als Familienunternehmen wird großer Wert auf Transparenz und Eigenverantwortung gelegt.

Zum Unabhängigkeitstag dürfen sich Genießer im Rampenverkauf über eine spezielle Aktion freuen: „Zu jedem Einkauf erhält man entweder eine Flasche des neuen Golser Summabiers 0,33 Liter oder ein Seidel Fassbier gratis dazu“, heißt es.

Qualität und Leidenschaft im Vordergrund
Mittlerweile stammen bereits fast zwei Drittel der in Österreich genossenen Biere von internationalen Multis. Gegen diesen Trend wollen die Privatbrauereien mit Zusammenhalt, Qualität und Leidenschaft ein kräftiges Zeichen setzen. „Die Menschen achten immer mehr darauf, welches Bier sie trinken. Das stärkt die Privatbrauereien im Wettbewerb mit internationalen Konzernen“, wissen Österreichs Betriebe zu schätzen. 

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