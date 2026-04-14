Private Brauereien feiern groß ihre Unabhängigkeit

Qualität und Leidenschaft im Vordergrund

Mittlerweile stammen bereits fast zwei Drittel der in Österreich genossenen Biere von internationalen Multis. Gegen diesen Trend wollen die Privatbrauereien mit Zusammenhalt, Qualität und Leidenschaft ein kräftiges Zeichen setzen. „Die Menschen achten immer mehr darauf, welches Bier sie trinken. Das stärkt die Privatbrauereien im Wettbewerb mit internationalen Konzernen“, wissen Österreichs Betriebe zu schätzen.