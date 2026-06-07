Pizza erlaubt! So hält Experte die ÖFB-Stars fit

Matinee gegen Argentinien

Die erwartete Hitze an den Spielorten wirkt sich laut Rinderer auf das Flüssigkeitsmanagement aus. Eine neue Herausforderung ist das Duell mit Weltmeister Argentinien, das am 22. Juni bereits um 12.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) angepfiffen wird. Das ÖFB-Team kommt aus seinem Teamcamp in Santa Barbara, physiologisch sei es daher noch einmal zwei Stunden früher. „Die Jungs haben wahrscheinlich das letzte Mal in der U15 um diese Uhrzeit gespielt“, sagte Rinderer. Der Biorhythmus – vom Aufstehen bis hin zum Essen – werde ein bis zwei Tage davor angepasst.