Las Vegas geht dank Glückstor im Finale in Führung

Gleich zwei Rekorde

Die Golden Knights führten schon 4:0 nach dem zweiten Drittel, in dem Mitch Marner binnen 6:10 Minuten der schnellste Hattrick in einem NHL-Finale gelang. Dann verkürzten die Gäste im letzten Abschnitt mit drei Toren binnen 39 Sekunden auf 3:4 (48.). In so kurzer Zeit waren zuvor noch nie einer Mannschaft drei Treffer in einem Finale um den Stanley Cup gelungen. Andrej Swetschnikow erzwang in der 59. Minute mit dem Tor zum 4:4 die Verlängerung.