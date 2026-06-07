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Las Vegas geht dank Glückstor im Finale in Führung

Eishockey
07.06.2026 11:49
Jubel bei den Golden Knights
Jubel bei den Golden Knights(Bild: AP/John Locher)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vegas Golden Knights haben nach einem turbulenten dritten Endspiel wieder die Führung in der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL übernommen. Die Gastgeber gewannen in Las Vegas nach Verlängerung 5:4 gegen die Carolina Hurricanes, nachdem sie zuvor in der regulären Spielzeit eine 4:0-Führung aus den Händen gegeben hatten. Das Team aus der Glücksspiel-Metropole führt in der „Best of seven“-Serie nun mit 2:1.

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Ein Glückstreffer bescherte Las Vegas in der sechsten Minute der zweiten Verlängerung das erlösende Siegtor. Ein Schlagschuss von Shea Theodore von der blauen Linie prallte von der Bande hinter dem Tor zurück. Der Puck ging dann von Carolina-Schlussmann Brandon Bussi aus ins Tor, nachdem zuvor noch sein Teamkollege Jordan Martinook hinter dem Tor die zurückkommende Scheibe unglücklich berührt hatte.

Gleich zwei Rekorde
Die Golden Knights führten schon 4:0 nach dem zweiten Drittel, in dem Mitch Marner binnen 6:10 Minuten der schnellste Hattrick in einem NHL-Finale gelang. Dann verkürzten die Gäste im letzten Abschnitt mit drei Toren binnen 39 Sekunden auf 3:4 (48.). In so kurzer Zeit waren zuvor noch nie einer Mannschaft drei Treffer in einem Finale um den Stanley Cup gelungen. Andrej Swetschnikow erzwang in der 59. Minute mit dem Tor zum 4:4 die Verlängerung.

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