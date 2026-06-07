Argentinien gewinnt WM-Test – ohne Lionel Messi

Der angeschlagene Messi, der nach einer am 24. Mai erlittenen Muskelverletzung erst am Freitag wieder ins Mannschaftstraining der Argentinier zurückgekehrt war, verfolgte im Kyle Field Stadium das vorletzte Testspiel nur von der Ersatzbank. Zum Sieg führte die „Albiceleste“ Lautaro Martinez. Der Top-Stürmer von Inter Mailand sorgte mit einem umstrittenen Foul-Elfmeter in der 37. Minute für die Führung und bereitete das 2:0 von Giuliano Simeone (54.) vor.