„Fast zu sterben, hatte ich nicht auf dem Zettel“

Hintergründe des Vorfalls nur für den engsten Kreis

„Ich habe mich die ganze Woche lang im Bett ausgeruht“, ergänzte Biles. Was genau passiert sei, werde sie früher oder später ihrem engeren Kreis erklären und denen, die sich gemeldet, sie besucht oder Blumen geschickt hätten. Auf weiteren Fotos waren Vasen mit Blumensträußen zu sehen.